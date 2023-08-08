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BadgerBlitz TV: Reporting from Fall Camp in Platteville

Matt Perkins and Michael Hogan
Rivals.com

Senior writer Michael Hogan and Matt Perkins discuss all of the latest news from Badgers fall camp in Platteville, including a breakout performance from Bryson Green, how the offensive line will shake out, the latest injury news on Maema Njongmeta, and more.

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