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BadgerBlitz TV: Recruiting Pipelines and What Really Matters to Recruits

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins break down what goes into creating a recruiting pipeline in a particular city or region and weigh the different elements that go into recruiting players to determine what really matters.

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