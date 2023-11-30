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BadgerBlitz TV: Cooper Catalano Commits, Ernest Willor Jr.'s Official Visit

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on the Badgers' newest 2025 commit, LB Cooper Catalano, and visiting 2024 Rivals100 DL Ernest Willor Jr., a key player Greg Scruggs is trying to land late in the cycle. Then, they discuss how a strong walk-on program operates in the day and age of NIL.

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