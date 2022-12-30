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BadgerBlitz TV: Closing Out the 2023 Class and Mabrey Mettauer's Impact

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss who the priority targets are for the Badgers down the stretch in the 2023 class, the impact Mabrey Mettauer's commitment has on the 2024 class, and more.

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