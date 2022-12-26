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All-Out Blitz: Wisconsin Badgers vs Oklahoma State Cowboys

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
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BadgerBlitz.com' brings back its All-Out Blitz weekly series, where you can find everything you need to know about Wisconsin's next opponent. We take a look at the Oklahoma State Cowboys, who check in as 3.5 point underdogs in the Guaranteed Rate Bowl (9:15 p.m. CT, ESPN).


QUICK PROGRAM FACTS

Head Coach: Mike Gundy (156-74)

Oklahoma State All-Time Record: 594-530-41 (.510 winning percentage)

2022 Record: 7-5

Rankings: N/A

Series vs. Wisconsin: N/A

WHEN OKLAHOMA STATE HAS THE BALL

Oklahoma State wide out Brennan Presley is a playmaker for the Cowboys' offense.
Oklahoma State wide out Brennan Presley is a playmaker for the Cowboys' offense. (Getty)
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