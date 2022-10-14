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All-Out Blitz Week 7: Wisconsin Badgers vs Michigan State Spartans

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
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BadgerBlitz.com' brings back its All-Out Blitz weekly series, where you can find everything you need to know about Wisconsin's next opponent. We take a look at the Northwestern Wildcats, who are looking for their second Big Ten win of the season. (2:30 p.m. CT, BTN).


QUICK PROGRAM FACTS

Head Coach: Mel Tucker (15-11)

Northwestern All-Time Record: 600-394-30 (.586 winning percentage)

2022 Record: 11-2

Rankings: N/A

Series vs. Wisconsin: 30-24

In Madison: 14-14

WHEN NORTHWESTERN HAS THE BALL

Michigan State receiver Jayden Reed.
Michigan State receiver Jayden Reed. (AP Images)
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