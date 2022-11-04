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All-Out Blitz Week 10: Wisconsin Badgers vs Maryland Terrapins

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
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BadgerBlitz.com' brings back its All-Out Blitz weekly series, where you can find everything you need to know about Wisconsin's next opponent. We take a look at the Maryland Terrapins, who are sitting at third in the Big Ten East. (11:00 a.m. CT, BTN).

QUICK PROGRAM FACTS

Head Coach: Mike Locksley (19-25 at Maryland)

Purdue All-Time Record: 575-526-30 (.508 winning percentage)

2021 Record: 7-6

Rankings: N/A

Series vs. Wisconsin: 0-3

In Madison: 0-2

WHEN MARYLAND HAS THE BALL

Terrapins tailback Roman Hemby is a big-play threat any time he touches the ball.
Terrapins tailback Roman Hemby is a big-play threat any time he touches the ball. (AP)
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