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A look at Wisconsin's scholarship quarterbacks during the Rivals.com era

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

BadgerBlitz.com takes a look at how new Wisconsin quarterback Mabrey Mettauer stacks up with other scholarship quarterbacks the Badgers have signed during the Rivals.com era.

New Wisconsin commit Mabrey Mettauer.
New Wisconsin commit Mabrey Mettauer. (Nick Lucero/Rivals.com)
Wisconsin's Scholarship Quarterbacks During the Rivals.com Era
Player Class RR Stars

Graham Mertz

2019

6.0

Tyler Donovan

2003

N/A

Maybrey Mettauer

2024

5.8

Jack Coan

2017

5.8

Curt Phillips

2008

5.8

D.J. Gillins

2014

5.8

Sean Lewis

2004

5.7

Deacon Hill

2021

5.7

Cole LaCrue

2023

5.7

Jon Budmayr

2009

5.7

Bart Houston

2012

5.7

Myles Burkett

2022

5.6

Austin Kafentzis

2015

5.6

Dustin Sherer

2005

5.6

Chase Wolf

2018

5.6

John Stocco

2002

N/A

Joseph Brennan

2010

5.5

Alex Hornibrook

2015

5.5

Bryan Savage

2004

5.5

James Stallons

2007

5.5

Tanner McEvoy

2013

5.5

Kare' Lyles

2016

5.5

Scott Tolzien

2006

5.4

Danny Vanden Boom

2017

5.3
Note: Joel Stave was a preferred walk-on in the 2011 class.

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