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2026 in-state OL Samuel Simpson talks Wisconsin camp, Badgers offer
Jon McNamara
•
BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
Earlier this month, Wisconsin sent out an offer to in-state offensive lineman Samuel Simpson.
On Wednesday, the standout from River Falls High School was able to connect position coach AJ Blazek, as well as other UW coaches involved in his recruitment.
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