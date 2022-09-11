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football
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2023 QB Cole LaCrue has a 'special' visit to Wisconsin
Jon McNamara
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BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
After it hosted a handful of 2023 quarterbacks last weekend, Wisconsin continued its search by welcoming Cole LaCrue to campus for its game against Washington State.
A 6-foot-2, 195-pound senior from Broomfield High School in Colorado, LaCrue came away impressed with what the Badgers had to offer despite the Cougars' upset win at Camp Randall Stadium.
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