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Wisconsin head coach Luke Fickell at the Big Red Rally 2024

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

MILWAUKEE - Wisconsin head coach talks coaching transition, junior days, early enrollees and much more at the Big Red Rally 2024.

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