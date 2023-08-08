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Wisconsin Badgers coach Luke Fickell talks fall camp, time in Platteville

Michael Hogan
BadgerBlitz.com Senior Writer

PLATTEVILLE - Wisconsin head coach Luke Fickell talks about Wisconsin's time in Platteville for fall camp.

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