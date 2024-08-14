PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03SzI1WVZNUldUJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos: Wisconsin's tight ends room reflects on fall camp
Donnie Slusher
•
BadgerBlitz
Staff Writer
MADISON - With fall camp practice open to the media on Wednesday, reporters were able to speak with members of the tight end room at Camp Randall Stadium
Following are interviews with position coach Nate Letton, as well as sophomore Tucker Ashcraft.
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2Zlb2t4eHRWRVZZP3NpPU5ndklPLVhjUkJoNTJmdlc/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0JzQ3hNdVUtemVnP3NpPUdaY1R0OXZaNnZWNXZlVWQ/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
_________________________________________________
*Chat about this article in The Badgers' Den
*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel
*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)
*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @seamus_rohrer, @DonnieSlusher_
*Like us on Facebook
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3dpc2NvbnNpbi5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvdmlkZW9zLXdpc2NvbnNpbi1zLXRpZ2h0LWVuZHMtcm9vbS1y
ZWZsZWN0cy1vbi1mYWxsLWNhbXAiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywK
ICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAog
ICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAg
IHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVs
ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBd
OyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVl
biB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0
IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92
em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywg
ZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3Jj
PSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9
NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRndpc2NvbnNpbi5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRnZpZGVvcy13aXNjb25zaW4tcy10aWdodC1lbmRzLXJvb20t
cmVmbGVjdHMtb24tZmFsbC1jYW1wJmM1PTIwMjI3MzMxNzUmY3Y9Mi4wJmNq
PTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29y
ZSBUYWcgLS0+CgoK