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VIDEOS: Greg Gard, Tyler Wahl and Max Klesmit react to the loss to Illinois

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON - Wisconsin's skid did not come to an end Saturday afternoon inside the Kohl Center. Unable to keep up with Illinois late in the second half, the Badgers fell, 61-51, to move to 12-8 on the season and 4-6 in Big Ten play.

Hear from senior Tyler Wahl, junior Max Klesmit and head coach Greg Gard following the loss.

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