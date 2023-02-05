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VIDEOS: Greg Gard, players react to Wisconsin's 54-52 loss to Northwestern

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON - Wisconsin's chances at an NCAA Tournament appearance took another hit Sunday afternoon with a two-point loss to Northwestern. It also marked the first time the program was swept by the Wildcats since the 1995-1996 season.

Hear from Steven Crowl, Connor Essegian, Chucky Hepburn and head coach Greg Gard following the loss.

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