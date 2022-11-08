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VIDEOS: Greg Gard, players on opening win over South Dakota

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON -- Wisconsin got its underway with an impressive victory over South Dakota. There was a lot to like in the win which included an impressive performance from Tyler Wahl who finished with 19 points, 12 three pointers from the team and some improved defense in the second half.

Watch the reaction from head coach Greg Gard along with Tyler Wahl, Max Klesmit and Chucky Hepburn.

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