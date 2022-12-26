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VIDEO: Wisconsin head coach Luke Fickell, players meet with the media

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

PHOENIX -- A day out from Wisconsin's matchup with Oklahoma State in the Guaranteed Rate Bowl, select players and head coach Luke Fickell met with reporters for the game's media day.

Hear from John Torchio, Braelon Allen, Maema Njongmeta and Fickell on the transition, bowl prep, young players who have stood out and more.

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