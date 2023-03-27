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VIDEO: OL coach Jack Bicknell Jr. and select players meet with reporters

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. -- With winter workouts and a spring practice under their belt, offensive line coach Jack Bicknell Jr. and a handful of offensive linemen met with local reporters Monday morning.

With a little more familiarity among the group, the group was able to dive into the differences under the new offense, how workouts went and much more.

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