News More News
{{ timeAgo('2023-04-12 14:19:58 -0500') }} football Edit

VIDEO: OC/QBs coach Phil Longo and the quarterbacks meet with reporters

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. -- For the first time since they arrived on campus, local media members were able to catch up with the newest additions to the quarterback room. Along with those players, reporters also caught up with Marshall Howe, Myles Burkett and offensive coordinator Phil Longo.

The group spoke on the offense, their development, leaders in the room, the receivers and more.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}