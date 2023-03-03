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VIDEO: Greg Gard, players react to 63-61 loss to No. 5 Purdue

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. -- In what has been the story of the season since the new year, Wisconsin was once again unable to make enough plays to pull out a win.

Hear from Max Klesmit, Tyler Wahl, Chucky Hepburn and head coach Greg Gard after the game.

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