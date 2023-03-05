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VIDEO: Greg Gard, players on the 71-67 win over Minnesota

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MINNEAPOLIS, Minn.-- It was far from pretty but Wisconsin was able to do just enough to top Minnesota 71-67 in the regular season finale.

Hear from Tyler Wahl, Chucky Hepburn, Steven Crowl and head coach Greg Gard after the game.

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