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VIDEO: Coach Paul Haynes and the cornerbacks meet with local media

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@VazquezRivals

MADISON, Wis. -- With The Launch coming up this weekend, local reporters had the chance to check with cornerbacks coach Paul Haynes and his group. The group has flashed glimpses of being tough in coverage during the spring.

Haynes, Jason Maitre and Ricardo Hallman spoke on the growth for Hallman, the addition of Maitre, play of the early enrollees and much more.

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