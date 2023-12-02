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In photos: Wisconsin tops No. 3 Marquette at the Kohl Center

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's 75-64 victory over No. 3 Marquette at the Kohl Center.


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