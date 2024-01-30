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Head coach Greg Gard previews tough stretch against Nebraska, Purdue

BadgerBlitz.com Staff
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Wisconsin Badgers head coach Greg Gard previews a tough road game at Nebraska Tuesday, with a couple short thoughts on No.2 Purdue.

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