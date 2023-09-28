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BBTV: Scouting Four-Stars Eugene Hilton, Brock Schott and Nate Marshall

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com
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Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on three key 2025 recruits for Wisconsin: WR Eugene Hilton, TE Brock Schott and DL Nate Marshall.

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