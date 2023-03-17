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{{ timeAgo('2023-03-17 15:12:32 -0500') }} football Edit

BBTV: Official Visit Talk, 2026 Names to Know, Scouting David Stone

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins break down the film on 2024 five-star DT David Stone, talk about how timing of official visits affects recruitments, discuss early 2026 players to look out for, and more.

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