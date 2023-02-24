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BBTV: Midwest Defensive Tackles, FutureCasts, and Scouting Brian Robinson

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss some of the available 2024 defensive tackle prospects from the Midwest, talk about how FutureCasts are made, break down the tape on edge rusher Brian Robinson, and answer viewer questions.

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