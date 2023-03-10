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BadgerBlitz TV: Scouting Daniel Freitag, Owen Strebig, and More

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins break down the tape on newly offered 2024 WR Daniel Freitag, as well as 2025 prospects Owen Strebig, Tre Poteat, and James Flanigan.

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