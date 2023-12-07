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BadgerBlitz TV: 2026 DB Elbert Hill, Transfer Portal, and 7th-Year QBs

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on 2026 Rivals100 DB Elbert Hill, who was recently offered by the Badgers. Then, they discuss balancing the portal while trying to keep the 2024 class together and Luke Fickell's comments on 7th-year quarterbacks.

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