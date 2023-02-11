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{{ timeAgo('2023-02-11 10:00:00 -0600') }} football Edit

BadgerBlitzTV: Scouting RB Da'Jaun Riggs and Looking at the D-Line

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins talk about the defensive line needs for the Badgers in the 3-3-5 defense, how wide receiver recruiting will change, and break down the tape on 2024 running back Da'Jaun Riggs.

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