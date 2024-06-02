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Wisconsin lands Rivals four-star DB Rukeem Stroud on official visit
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
The initial plan for four-star defensive back Rukeem Stroud was to make official visits to his two finalists and get back to his native Tampa to contemplate a college decision. However, during a re...
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