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Wisconsin lands 2024 LB Landon Gauthier

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 linebacker Landon Gauthier to break down his commitment to Wisconsin. Gauthier discusses how it feels to be the newest Badger, what his decision came down to in the end, coaches that he connected with throughout the recruiting process, his message to the fans and more.

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