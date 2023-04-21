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Visitor preview: Wisconsin's guest list for 'The Launch'

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

The Wisconsin coaching staff is expected to host at least nine high-priority targets for unofficial visits on Saturday.

BadgerBlitz.com takes a look at all nine and breaks down why each is important for UW.

RELATED: ***Spring Camp Visitors Thread***

Offers: Illinois, Iowa, Iowa State, Kansas, Kansas State, Minnesota, Northwestern, Oklahoma, Penn State and Texas A&M, among others

The Word: It will be interesting to see how Wisconsin moves forward with Mandell, a three-star lineman from Minnesota. The projected guard visited UW most recently for a game day in the fall.


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