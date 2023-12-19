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Videos: Wisconsin's offense reflects on the season, talks bowl prep

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer

MADISON — Ahead of its Reliaquest Bowl matchup with LSU, several Wisconsin football players from the offensive side of the ball were made available to reporters. Defensive players will be available to the media on Thursday.

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