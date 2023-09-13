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Videos: Wisconsin players preview Week 3

Donnie Slusher • BadgerBlitz
Staff Writer
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Madison — Wisconsin players met with the media as the Badgers get set to face Georgia Southern, their final out-of-conference opponent.

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