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VIDEOS: Players, Jim Leonhard on 24-10 loss to Iowa

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

IOWA CITY - After seemingly turning things around with a 3-1 record over the past four games, Wisconsin's season took another turn with a brutal loss to Iowa in which it held the Hawkeyes to 146 total yards of offense.

Watch the reaction from John Torchio, Keeanu Benton, Dean Engram, as well as interim head coach Jim Leonhard, after the loss.

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