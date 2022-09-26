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VIDEOS: Chryst, Wisconsin players reflect on loss, look ahead to Illinois

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON - The Badgers began preparation Monday morning as the team gets set to welcome Bret Bielema and Illinois to Camp Randall Saturday morning.

Watch as head coach Paul Chryst and select Wisconsin players reflect on the loss to Ohio State and preview Illinois.


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