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VIDEO: Nate Letton, Matt Mitchell meet the media for the first time at UW

Raul Vazquez
BadgerBlitz.com Staff Writer

MADISON - New assistant coaches Nate Letton and Matt Mitchell met with local reporters for the first time on Monday.

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