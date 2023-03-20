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VIDEO: Head coach Luke Fickell and select players preview spring ball

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. - For the first time in about a month and a half, local reporters were able to chat with head coach Luke Fickell. And for the first time since the end of the 2022 season, the media were able to meet with players.

Hear from Fickell and a handful of players on the staff, winter workouts and what's to come.

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