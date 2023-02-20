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VIDEO: Greg Scruggs, Jack Bicknell Jr. discuss their start at Wisconsin

Raul Vazquez
BadgerBlitz.com Staff Writer

MADISON - New assistant coaches Greg Scruggs and Jack Bicknell Jr. addressed the local media for the first time on Monday.

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