News More News
{{ timeAgo('2023-02-23 00:08:42 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Greg Gard, players react to 64-52 win over Iowa

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON -- With each game becoming a must win, Connor Essegian and the Badgers managed to take care of the Hawkeyes in a 64-52 win.

Hear from Tyler Wahl, Steven Crowl, Essegian and head coach Greg Gard after the game.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}