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VIDEO: Greg Gard, players react to 58-57 loss to Rutgers

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON -- Wisconsin failed to add to what's already a limited resume Saturday afternoon. This time, the Badgers fell. 58-57, to Rutgers to move to 15-11 (7-9).

Hear from Max Klesmit, Jordan Davis and head coach Greg Gard after the game.

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