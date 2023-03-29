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VIDEO: DL coach Greg Scruggs and select players meet with reporters

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. -- Now with a better sense of his room and the staff, defensive line coach Greg Scruggs and a few defensive linemen met with local reporters Wednesday morning.

The group discussed what Scruggs is like as a coach, the changes for linemen in the new scheme, growth for some players and much more.

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