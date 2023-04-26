News More News
{{ timeAgo('2023-04-26 11:38:29 -0500') }} football Edit

RCS Cincinnati: WRs vs. DBs

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best one-on-ones from the top wide receivers and defensive backs at the Rivals Camp Series stop in Cincinnati!

Featured prospects:
Kyan Berry-Johnson
Miles Miskel
NiTareon Tuggle
Chris Durr Jr.
Zy'Marion Lang
Tarrion Grant
Havy Payne
Jaylen Thompson
Aaron Scott

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}