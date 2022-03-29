PHOTOS/VIDEO: Wisconsin Spring Practice No. 4
MADISON, WIS. -- Wisconsin wrapped up its fourth of 15 spring practices inside the McClain Center on Tuesday morning.
Check out BadgerBlitz.com's photos and videos from the session, including looks at drills performed by UW's offensive line, defensive line, cornerback and safety rooms. Read our recap, thoughts and analysis of the practice here.
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