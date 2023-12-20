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NSD: WISCONSIN BADGERS LIVE SIGNING DAY TRACKER

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

The Wisconsin Badgers are expected to receive no less than 21 letters of intent from their 2024 signing class throughout the day, and the BadgerBlitz.com staff will keep updating this post as the team announces their class.

NSD INTERVIEWS: Legendary coach Lou Holtz | Fitz and Gorney preview the big day | John Garcia Jr. previews signing day in the Southeast

MORE NSD: Announcement Guide | Prospects on flip watch | Gorney's predictions | Storylines to follow | Five programs in the spotlight | Rumor Mill | How things stand with the uncommitted prospects in the Rivals250

NSD PREVIEWS: Roundtable | ACC | SEC | Big Ten | Big 12 | Pac-12

TEAM RECRUITING RANKINGS: ACC | BIG TEN | BIG 12 | PAC-12 | SEC | OVERALL

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

SIGNED THEIR LETTER OF INTENT

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