 In photos: Wolverines come into Camp Randall and blast the Badgers
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In photos: Wolverines come into Camp Randall and blast the Badgers

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's 38-17 loss to Michigan on Saturday at Camp Randall.

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