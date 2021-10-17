 In photos: Wisconsin's Red-White Scrimmage
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In photos: Wisconsin's Red-White Scrimmage

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's Red-White on Sunday at the Kohl Center.

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