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In photos: Wisconsin's defense dominates at 'The Launch'

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer
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MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's spring game on Saturday at Camp Randall Stadium.


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