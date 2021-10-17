 In photos: Wisconsin holds off late second-half surge from Army
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In photos: Wisconsin holds off late second-half surge from Army

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's 20-14 win over Army on Saturday at Camp Randall.

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